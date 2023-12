Samsung lansează Self-Repair în România, programul prin care poți comanda piese originale pentru telefoane Samsung anunța ca adauga noi modele de smartphone-uri in programul sau de reparații acasa și ca extinde programul „Self-Repair” și in cateva țari noi din Europa. Romania este astfel pentru prima data inclusa in acest program, și putem inca de la inceput sa comandam piese pentru cele mai recente telefoane ale companiei, chiar și pentru cele pliabile. Asta pentru ca, pentru prima data de la debutul acestei inițiative, Samsung permite utilizatorilor de pliabile sa și le repare acasa, fara sa apeleze la un service. Samsung extinde Self-Repair in 30 de țari noi, printre care se afla și Romania Programul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

