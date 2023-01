Zvonurile legate de Samsung Galaxy S23 s-au mai calmat in ultima vreme, dar au inceput cele legate de seria Galaxy S24. Nu sunt singurele, deoarece aflam una-alta si despre Samsung Galaxy Z Fold 5. Se pare ca el va veni cu un ecran fara pliu vizibil, dar si cu un upgrade serios de camera, la un senzor de 108 megapixeli. Informatiile vin de la blogul vietnamez The Pixel, iar avand in vedere ca o parte din productia Galaxy S are loc in Vietnam, ciulim urechile. Daca totul merge ca in anii trecuti, seria Galaxy Z Fold 5 si Flip 5 va sosi prin august 2023. Samsung e gata sa implementeze aici o balama…