Samsung Galaxy Z Flip 5 apare cu un ecran cover cum nu am mai văzut Samsung Galaxy Z Flip 5 si Galaxy Z Fold 5 au primit un termen de lansare in jurul finalului de luna iulie 2023, in locul obisnuitei perioade a lunii august. Ei bine Galaxy Z Flip 5 tocmai a inregistrat o scapare care confirma faptul ca Samsung e chitita sa implementeze un ecran cover mai mare. Se pare ca ecranul cover va avea si un format atipic, asa numitul „folder”, iconul de toate zilele pe care il gasim in Windows. Nu e un dreptunghi sau patrat perfect, deoarece trebuie sa lase loc pentru camera duala. Scapari din trecut au mentionat ca telefonul va trece la un ecran extern de 3.3-3.4 inch,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

