Samsung Galaxy S8 tocmai a primit o actualizare software, deşi are peste 5 ani vechime In vreme ce toata lumea vorbeste despre Android 13 si actualizari ColorOS sau One UI 5.0, descoperim cu surprindere faptul ca telefonul Samsung Galaxy S8, vechi de 5 ani tocmai a primit un update software. Samsung lansa telefoanele S8 si S8+ in 2017, ele fiind foarte apreciate de public. Actualizarea lor finala, una de securitate venea in mai 2021. Teoretic trebuia sa fie ultimul update, dar iata ca nu e asa. De nicaieri apare acest firmware nou, G95*FXXUCDVG4, care promite o imbunatatire a stabilitatii GPS-ului, dar ar trebui sa fie ceva mai mult, de vreme ce pachetul de instalare ocupa 420 MB.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

