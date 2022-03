Dupa ce a lansat seria de flagshipuri Samsung Galaxy S22 , acum Samsung se orienteaza si spre segmentul midrange. Compania sud coreeana tocmai a lansat noi modele din gama Galaxy A, mai precis Samsung Galaxy A13 si Galaxy A23, care au cateva dotari in comun. De remarcat ca acestea sunt modele 4G si ca exista deja un A13 5G pe piata. Samsung Galaxy A23 (4G) vine cu multe diferente fata de predecesorul A22. Pentru inceput trece de la un ecran AMOLED de 6.4 inch HD cu refresh rate de 90 Hz la un IPS LCD de 6.6 inch cu rezolutie de 2048 x 1080 pixeli, la 60 Hz. In plus, a primit si protectie Gorilla…