Samsung Electronics vrea să crească preţurile semiconductorilor pe care îi produce cu până la 20% Masura, care ar urma sa fie aplicata din a doua jumatate a acestui an, face parte dintr-un efort la nivel de industrie de a creste preturile pentru a acoperi costurile in crestere ale materialelor si logisticii, a scris Bloomberg, citand oameni familiarizati cu problema. Preturile cipurilor fabricate pe baza de contract ar putea creste cu aproximativ 15% pana la 20%, in functie de nivelul de sofisticare, potrivt Bloomberg, adaugand ca Samsung a incheiat negocierile cu unii clienti in timp ce cu altii se afla inca in discutii. Samsung Electronics a refuzat sa comenteze. Compania este al doilea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

