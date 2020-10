Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Polonia au incheiat un acord de cooperare in domeniul energiei nucleare, conform caruia Polonia ar putea cumpara tehnologie nucleara in valoare de 18 miliarde de dolari de la companii americane, a anuntat luni Departamentul american al Energiei, transmite Reuters.SUA concureaza cu China…

- Miliardarul Robert T. Brockman a fost acuzat intr-un caz de evaziune fiscala de 2 miliarde de dolari, cea mai mare frauda fiscala din Statele Unite, anunța CNBC.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentareUn mare juriu federal a admis acuzațiile ca Brockman,…

- Cele mai mari venituri trimestriale ale aplicațiilor de mobil le-au atras TikTok, YouTube si Tinder. Zoom este noul venit in topul celor mai descarcate aplicatii de mobil. Veniturile trimestriale ale aplicatiilor de mobil au ajuns la 29 de miliarde de dolari, potrivit eg24.news . Veniturile in trimestrul…

- Deutsche Bank pare sa fi facilitat mai mult de jumatate din tranzacțiile suspecte in valoare de 2.000 de miliarde de dolari care au fost semnalate guvernului SUA in decurs de aproape doua decenii, a anunțat postul Deutsche Welle (DW), citat de CNBC.Documente ajunse in mass-media, cunsocute…

- Wall Street a incheiat tranzactiile de miercuri in crestere, dupa trei zile de pierderi, investitorii profitand de preturile scazute ale actiunilor din sectorul tehnologiei, in timp ce titlurile producatorului de automobile electrice Tesla au avansat cu 10,92%, dupa ce in sedinta precedenta au consemnat…

- Sotheby’s a vandut lucrari si obiecte de arta in valoare de 2,5 miliarde de dolari de la inceputul anului in ciuda crizei, datorita vanzarilor online. Anul trecut, pentru aceeasi perioada, societatea a vandut loturi in valoare de 3,3 miliarde de dolari, arata Artprice, relateaza News.ro.Citește…

- ​Epic Games, studioul care a creat jocul Fortnite, a ajuns sa valoreze 17,3 miliarde de dolari, în urma unei runde de finanțare de 1,78 miliarde de dolari, obținte joi, potrivit Variety. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Cumparatorii americani de vehicule diesel poluante ale grupului german Volkswagen au primit despagubiri in valoare cumulata de 9,8 miliarde de dolari, a anuntat luni Comisia Federala pentru Comert (FTC) a Statelor Unite, transmite Reuters.