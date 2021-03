Stiri pe aceeasi tema

- DSCC (Display Supply Chain Consultants) a lansat noul sau raport despre afișaje pliabile pentru martie 2021. Conform raportului, Samsung și Samsung Display vor ramane dominante pe tot parcursul acestui an, la fel ca in 2020. Cu toate acestea, spre deosebire de anul precedent, livrarile vor avea impuls…

- Nu am vazut inca Samsung lansand urmatoarele smartphone-uri din seria Galaxy, dar ne așteptam ca aceste telefoane sa fie Galaxy A52 și Galaxy A72 , care ar trebui sa aiba ambele conectivitate 5G. Paginile de asistența nu au prea multe informații despre ele, dar au existat fotografii cu rezoluție redusa,…

- Manifestari organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii * Lansarea primului episod din seria de monologuri video „Rezistența este o fata care schimba lumea” realizat de Compania de teatru independent feminist rom Giuvlipen. Parte din proiectul cultural internațional „Povești despre Rezistența…

- Decizia prestigiosului Institut a fost luata dupa ce faza clinica nu a reușit sa demonstreze ca este suficient de eficient pentru a combate COVID-19, produsa de noul coronavirus.Este vorba de un vaccin dezvoltat pe baza vaccinului impotriva rujeolei, a carui testare pe subiecti umani a inceput in august…

- Lansarea noului film din seria James Bond, "No Time To Die", a fost din nou amanata, cea de-a 25-a pelicula avandu-l in rolul principal pe celebrul agent secret fiind programata sa aiba premiera mondiala pe 8 octombrie, potrivit unui anunt publicat pe site-ul 007, relateaza vineri dpa. Filmul in care…

- Sindicatele din CE Turceni sunt dispuse sa renunte la foarte multe drepturi pe care le au salariatii pentru a evita concedierile colective, inclusiv la ratia de iaurt. Constantin Balasoiu, cel mandatat de Ministerul Economiei sa poarte negocierile pe...

- Premierul ceh Andrej Babis a inlocuit joi sapca de baseball rosie in stilul lui Donald Trump cu o masca faciala de protectie in fotografia sa de profil pe Twitter, la o zi dupa violentele de Capitoliu, relateaza France Presse. Pana miercuri, miliardarul populist ceh purta in fotografia de profil o sapca…

- CHIȘINAU, 23 dec - Sputnik. Asociația patronala a Operatorilor de Transport Auto a decis sa renunțe la protestul anunțat pentru ziua de maine, joi, 24 decembrie. Decizia a fost luata dupa ce Inspectoratul Național de Securitate Publica a anunțat ca circulația rutiera pe mai multe strazi din centrul…