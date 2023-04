Samsung Electronics a declarat vineri că va face o reducere ”semnificativă” a producţiei de cipuri Reducerea neobisnuita a productiei de catre cel mai mare producator de cipuri de memorie din lume, fara niciun anunt anterior amintit de oficialii si analistii Samsung, a venit dupa ce a semnalat o scadere de 96%, mai mare decat se astepta, a profitului din primul trimestru. Investitorii au ignorat ratarea profitului, pariand ca masura liderului industriei va sustine preturile cipurilor, care au scazut cu aproximativ 70% in ultimele noua luni. Actiunile Samsung au crescut vineri cu 4,5%, cea mai mare crestere de o zi din septembrie, in timp ce actiunile rivalului SK Hynix au crescut cu 5,6%. Producatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

