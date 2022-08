Samsung dezvăluie SSD-ul 990 Pro, model NVMe cu viteze impresionante Asa cum probabil stiti, grosul veniturilor Samsung este generat de componente, de cipuri si daca e un domeniu in care Samsung se descurca excelent, acela este cel al stocarii si memoriilor. Isi reafirma suprematia acum prin proaspat dezvaluitul SSD Smausng 990 Pro, model NVMe, cu viteze impresionante. Samsung 990 PRO a debutat pe 25 august si este bazat pe standardul PCIe 4.0. El este gandit special pentru gameri si ii va ajuta pe cei ce ruleaza grafica avansata pe rig-urile lor, dar si pe creatorii de randari 3D si pe cei ce editeaza la rezolutii ridicate. E promovat ca util si pentru analistii… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

