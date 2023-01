Samsung deschide 29 de spații experiențiale Galaxy la nivel global Samsung va deschide 29 de spații interactive (Galaxy Experience Spaces) in San Francisco, Londra, Paris, Singapore, Dubai și alte orașe ale lumii, cu ocazia evenimentului Galaxy Unpacked din 1 februarie. Aceste locații le vor permite vizitatorilor și fanilor Galaxy sa descopere și sa interacționeze cu cele mai noi dispozitive și inovații dezvaluite. „Lansarea unui noi produs inovator inseamna mai mult decat a pune un alt dispozitiv in mainile clienților. Este vorba despre a deschide un portal catre experiențe noi, a facilita conexiuni de zi cu zi și a le conferi puterea de a-și alimenta pasiunile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Posesorul unui card de credit BCR s-a trezit ca a platit cursuri de dans in Franța, comisioane la aeroporturi și cazari in Australia și Indonezia, deși nu a plecat din Romania.. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Posesorul unui card de credit din Zlatna, județul Alba, a avut neplacuta surpriza sa constate ca a platit cursuri de dans in Franța, comisioane la aeroporturi și cazari in Australia și Indonezia, deși nu a plecat din Romania.

- Home Connectivity Alliance (HCA) a anunțat in cadrul Consumer Electronic Show CES 2023 introducerea specificației HCA 1.0 pentru interoperabilitatea Cloud-to-Cloud (C2C) pentru o casa conectata. Introducerea acestui nou standard vine la doar un an de la lansarea organizației in cadrul ediției de anul…

- Denisa Tanase, care a renunțat la muzica pentru a deveni antreprenor, are mare succes in toata lumea cu afacerea ei cu parfumuri. Peste 40 de magazine deține in Romania și in strainatate și este in continuare in dezvoltare. Intr-un interviu pentru viva.ro , ea a dezvaluit ca in cei trei ani de cand…

- Craciunul in inima Transilvaniei, cu mult mai scump fața de New York, Viena ori Finlanda (Laponia). S-a cumparat un pachet de vacanța de patru nopți, intr-un castel din Ardeal inchiriat in totalitate cu 55.000 de euro. 55.000 de euro pentru un Craciun in Transilvania, cel mai scump pachet de vacanța…

- Romexpo organizeaza, in perioada 10-13 noiembrie, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism, Targul de Turism al Romaniei – editia de toamna. Evenimentul are loc in pavilionul B1 al Centrului Expozitional Romexpo si inregistreaza un grad…

- Dupa ce fiica sa parasea Romania in urma cu mai bine de patru ani, pentru a se muta in Paris, a venit randul lui Victor, fiul Marinei Almașan cu Victor Socaciu, ca sa-și ia zborul. Acesta a plecat in cursul serii de ieri spre Dubai, unde va locui in urmatorii ani. Impreuna cu prietena sa, […] The post…