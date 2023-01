Samsung anunţă camera de 200 de megapixeli de pe Galaxy S23 Ultra La mai putin de doua saptamani distanta de marea dezvaluire a seriei Galaxy S23 , Samsung a anuntat senzorul foto de 200 de megapixeli care se va gasi pe Samsung Galaxy S23 Ultra. E vorba despre ISOCELL HP2. Avem de-a face cu un senzor care masoara 1/1.3 inch si vine cu pixeli de 0.6 microni, plus tehnologie de generatie noua pentru a extinde dynamic range-ul si a creste reproducerea culorilor. HP2 inseamna ca teoretic acest senzor e sub ISOCELL HP3, gasit deja pe Motorola Edge 30 Ultra si Xiaomi 12T Pro, dar in realitate nu e asa. Cifrele au de-a face cu pixelii individuali. Samsung a adus si… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

