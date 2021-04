Samsung a raportat profit cu 44% mai mare, în special datorită vânzărilor foarte bune ale diviziei de smartphone-uri Samsung a raportat profit operațional cu 44% mai mare în primul trimestru, perioada în care vânzarile de smartphone-uri au fost extrem de bune, dar business-ul de semiconductori a avut de suferit din cauza vremii rele din Texas unde uzina Samsung a fost oprita timp de o luna, generând pierderi de peste 250 milioane dolari.



Datele preliminare prezentate de companie arata o creștere cu 44% a profitului operațional în primele trei luni din acest an, pâna la 8,3 miliarde dolari. Cifra de afaceri a urcat cu 17% la aproximativ 53 miliarde dolari.



