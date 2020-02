Samsung a prezentat seria Galaxy S20 si telefonul pliabil Galaxy Z Flip Samsung a prezentat marti seara, in cadrul evenimentului Unpacked 2020, noua serie de smartphone-uri Galaxy S20.



Seria Galaxy S20 va fi compusa din trei modele: Galaxy S20, Galaxy S20+ si Galaxy S20 Ultra. Deosebirile principale dintre cele trei sunt la nivel de ecran, camere foto si baterie.



Galaxy S20 va avea un ecran de 6,2 inch, S20+ are 6,7 inch, in vreme ce ecranul lui S20 Ultra ajunge la 6,9 inch. Toate cele trei ecrane vor avea o rata de refresh de 120Hz.



De asemenea, toate cele trei modele vor fi comercializate in versiuni cu 4G sau 5G, versiunile cu 5G urmand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

