Samsung a prezentat primul modem 5G pentru maşini Pentru ca masinile calca pe urmele smartphone-urilor in materie de conectivitate, folosirea unor modemuri 5G pentru transferul de date are sens pentru producatori, iar Samsung are deja o solutie pentru acestia. Exynos Auto T5123 este primul modem 5G creat special pentru masini. Automobilele nu pot folosi aceleasi modemuri ca smartphone-urile, astfel ca trebuie dezvoltate modemuri speciale pentru acestea. In fapt, T5123 este mai mult decat un simplu modem. Acesta are in dotare doua nuclee CPU Cortex-A55 si va furniza sistemului de navigare datele de localizare GPS. Alaturi de modemul Exynos Auto… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreenii de la Samsung au anuntat mai multe solutii pentru masini, in frunte cu un modem 5G, care promite viteze de download de pana la 5,1Gbps. Pentru ca masinile calca pe urmele smartphone-urilor in materie de conectivitate, folosirea unor modemuri 5G pentru transferul de date are sens pentru producatori,…

- Coreenii de la Samsung au anuntat mai multe solutii pentru masini, in frunte cu un modem 5G, care promite viteze de download de pana la 5,1Gbps, conform news.ro Pentru ca masinile calca pe urmele smartphone-urilor in materie de conectivitate, folosirea unor modemuri 5G pentru transferul de…

- Pe 6 noiembrie, in urma unor complicații, solistul Petrica Mițu Stoian deceda la Spitalul Județean Reșița. Avea 61 de ani și tragicul eveniment avea sa se intample dupa un tratament la o clinica privata. Regretatul solist ajunsese aici dupa ce fusese infectat cu covid și incerca sa se recupereze prin…

- ASUS Republic of Gamers (ROG) a adaugat doua noi modele flagship reputatei serii de smartphone-uri de gaming ROG Phone 5. Cele doua modele, ROG Phone 5s și ROG Phone 5s Pro, sunt dotate cu un hardware puternic, fiind echipate cu cea mai recenta platforma mobila flagship Snapdragon® 888+ 5G, cu capabilitați…

- La aniversarea celor 20 de ani, Nokia lanseaza o noua versiune a clasicului model 6310. „Caramida” are cateva specificatii noi, dar isi pastreaza jocul Snake, favoritul publicului inainte de aparitia aplicatiilor complexe pentru smartphone. Noile optiuni includ un ecran color (fara touchscreen),…

- (P) Creșterea Xiaomi in Europa continua sa fie de neoprit. Compania lui Lei Jun a fost plasata in al doilea trimestru al anului 2021 ca fiind cea care a vandut cele mai multe telefoane mobile pe vechiul continent.

- Bizara parada militara nocturna organizata de Coreea de Nord cu prilejul implinirii a 73 de ani de la infiintarea tarii a inclus si defilarea, in premiera, a „unitatilor mecanizate ale muncitorimii si taranimii”, compuse din tractoare agricole prevazute cu remorci pentru lansatoare de rachete sau sisteme…

- Reno6 Pro este disponibil la precomanda in perioada 9-23 septembrie cu OPPO Watch cadou OPPO, lider global in tehnologie, lanseaza in Romania Reno6 Pro 5G și Reno6 5G, primele smartphone-uri care vin cu garanție standard de trei ani. OPPO Reno6 Pro este disponibil la precomanda in perioada 9 -23 septembrie…