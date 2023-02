Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile alimentelor de baza au crescut semnificativ in ultima perioada, iar acest lucru a afectat bugetul romanilor. Insa, acest lucru continua sa se intample, deoarece Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara a anunțat ca ouale se vor vinde la prețuri mult mai mari in perioada urmatoare,…

- Inflația continua sa se simta in tot mai multe domenii din Romania. De la scumpirea alimentelor din supermarketuri, se pare ca acest lucru se intampla acum și in restaurante și patiserii. Iata cați lei costa acum un ecler, o amandina, o pavlova sau un tort, dupa ce prețurile au explodat in Romania.

- Prețurile au explodat in Romania, dupa scumpirile din domeniul energiei, iar apoi a urmat același trend și la utilitați, mancare, și concedii. Un roman care a un weekend la Predeal in ianuarie a prezentat bonurile pe care le-a primit la restaurant. Ocana de ciocolata calda costa 15 lei, o porție…

- Preturile combustibililor continua sa scada in Romania, care are acum intre cei mai ieftini carburanti la pompa la nivel european. In Bucuresti, de exemplu, benzina costa in medie 6,33 lei, iar cel mai mic pret e de 6,24 lei. Motorina se vinde in medie cu 7,50 lei, iar cea mai ieftina costa 7,45 lei.…

- Piața imobiliara a trecut prin mai multe schimbari in ultimele luni. Dupa ce prețurile locuințelor au crescut substanțial, acum a venit timpul pentru o scadere, iar romanii ar putea sa profite de ea. Sunt reduceri chiar și de 10.000 de euro pentru apartamente.

- Prețul benzinei și al motorinei in Cluj-Napoca, 5 decembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.71 lei/l și 8.05 lei/l. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din Cluj-Napoca din țara, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Preturile…

- Vesti bune pentru soferi: carburantii s-au mai ieftinit, la pompa. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara, astazi, 30 noiembrie 2022, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor. Remarcam ca benzina si motorina se vand astazi in Romania cu preturi cuprinse…

- Chiar daca ne apropiem de finele lunii noiembrie, roșiile romanești mai pot fi gasite pe piața, datorita vremii mai calde din ultimele saptamani, cand temperaturile au fost mult mai mari, fața de cele normale pentru aceasta perioada. Prețurile pornesc undeva de la 5 lei/kg, marfa de calitatea cea mai…