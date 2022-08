Stiri pe aceeasi tema

- 3 ceasuri de lux pe care ți le poți cumpara cu banii pe care i-ai fi dat pe un Apple Watch 7. Prețurile noului Apple Watch 7 nu sunt pentru orice fel de buzunare, insa cei care sunt dispuși sa plateasca mii de euro trebuie sa știe ca au și alte alternative. Apple Watch Edition, cea mai mare versiune…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu 2 dolari pe baril, un raport privind scaderea stocurilor in Statele Unite si reducerea fluxurilor de gaze rusesti catre Europa compensand ingrijorarea cu privire la scaderea cererii si la o crestere a ratei dobanzii in SUA, transmite Reuters. Fii…

- Pe fondul scaderii producției interne de energie pe carbune, dar și cea provenita din fotovoltaice, eoliene și hidro, prețurile la energie electrica au explodat, ajungandu-se la recorduri dramatice. Conștienți ca Guvernul nu va putea acoperi, prin plafonare și compensare, prețurile pentru populație,…

- Prețurile calculatoarelor și laptopurilor de ultima generație nu sunt neaparat cele mai accesibile, acesta fiind motivul pentru care mulți pasionați de gaming sau utilizatori care folosesc aplicații complexe, cum sunt cele tehnice sau de proiectare, cauta alternative mai puțin costisitoare. O soluție…

- In acest moment cele mai noi si puternice procesoare de pe telefoanele mobile flagship sunt realizate pe baza unui proces de 4 nanometri. Ei bine Samsung tocmai a inceput productia procesoarelor de 3 nanometri la fabricile sale din Coreea de Sud. Samsung nu trece prin cele mai bune momente, dupa ce…

- Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda, a transmis un scurt mesaj pentru liceenii turdeni care susțin in aceasta perioada examenul de bacalaureat. De astazi, elevii din toata țara incep susținerea

- YOXO se extinde dincolo de abonamentul mobil 100% digital, care are in spate deja un an si jumatate de existenta. Pe 9 iunie a fost anuntata integrarea unui magazin online in aplicatia YOXO pentru mobil. De acolo veti putea cumpara telefoane fara obligatii la preturi atractive. In oferta magazinului…

- Huawei a lansat in Romania smartwatch-ul GT 3 Pro care este disponibil in doua variante: carcasa frontala din titan sau din ceramica. Prețurile, in funcție de versiune, sunt cuprinse intre 1.899 lei și 2.699 lei, anunța compania.