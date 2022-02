Stiri pe aceeasi tema

- Pacanelele sunt cele mai populare tipuri de jocuri de noroc pe intreg globul. Fie ca vorbim de cazinourile stradale din Romania sau de cazinourile de lux din Las Vegas, in ambele locuri vei gasi pacanele. Exista o gama foarte larga de sloturi cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Mancam paine 50% cu E-uri, pana la 7 grame de zaharuri și 2,3 grame sare per 100 grame de produs! InfoCons a realizat un studiu pe baza produselor tip paine ce se regasesc pe piața din Romania.

- Factura uriașa la gaze și la Muzeul Național Peleș, care are de platit o suma de 86.463 de lei pentru luna decembrie, cu aproape 80% mai mult fața de cat platea in mod normal. Conducerea Muzeului se așteapta, insa, ca factura pe ianuarie sa fie o adevarata lovitura, avand in vedere ca abia de acum vine…

- ​Samsung a anunțat lansarea noului videoproiector portabil și dispozitiv pentru divertisment, The Freestyle, în contextul târgului CES 2022. Proeictorul cântarește 830 de grame, iar compania spune ca este simultan videoproiector, boxa inteligenta și dispozitiv de iluminare ambientala.…

- Tot mai multi romani aleg de la an la an sa-si petreaca Sarbatorile departe de casa, iar uneori un factor decisiv este chiar pretul. Asta pentru ca in ultimii ani s-a ajuns in situatia in care unele destinatii exotice sunt mai accesibile decat anumite statiuni sau hoteluri din Romania.

- In contextul crizei economice din Romania, leul romanesc se lupta sa reziste in fața celor mai puternice monede internaționale, printre care dolarul american, euro, lira sterlina și francul elvețian. Astazi, la ora 13.00, Banca Naționala a Romaniei publica un nou curs valutar aferent zilei de joi, 9…

- Persoanele care vor sa iși schimbe meseria sau vor sa evolueze in domeniul aviatic vor avea de scos din buzunar sume destul de mari. Cat costa sa faci școala de aviație in Romania și eventual sa devii pilot de avioane? In primul rand pentru a urma cursuri piloți avion in Romania trebuie sa indepliniți…