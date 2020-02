Samsung a inchis o fabrica de telefone dupa ce un angajat a fost depistat cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al UniCredit, cea mai mare banca din Italia, si vicepresedintele Intesa Sanpaolo, a doua mare banca din tara, se numara printre 21 de persoane investigate de procuratura intr-o ancheta referitoare la falimentul operatorului aerian Alitalia, arata un document trimis persoanelor vizate…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii, transmit DPA si…

- Rusia a anuntat, vineri, ca invita militari din 90 de tari, printre care membri ai NATO, sa participe la "jocurile armate internationale" pe care le va organiza vara aceasta si care include, printre alte probe, un biatlon cu tancuri de asalt. La aceasta editie, care se va desfasura din 23…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat, marti, la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a…

- Grupul de tari "E3" format din Franta, Marea Britanie si Germania au solicitat Iranului sa se abtina de la orice actiune violenta si au indemnat Iranul sa se intoarca la respectarea angajamentelor stabilite in acordul nuclear JCPOA din 2015 cu puterile mondiale. Cele trei tari au subliniat,…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Boris Johnson, prim-ministrul britanic, a declarat sambata ca oamenii condamnati pentru infractiuni legate de terorism nu ar trebui eliberati mai devreme din inchisoare. Afirmatia lui Johnson vine dupa ce a fost dezvaluit ca atacatorul de vineri, de pe London Bridge, a fost eliberat din inchisoare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Statele Unite "fac eforturile finale" pentru a ajunge la un acord comercial cu China, dar ca Washington-ul este alaturi de protestatarii din Hong Kong. La un eveniment in Biroul Oval, pentru semnarea unui ordin executiv referitor la violenta…