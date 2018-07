Stiri pe aceeasi tema

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co. va inaugura luni in India cea mai mare fabrica de telefoane mobile din lume, o victorie importanta pentru programul demarat de premierul indian Narendra Modi pentru atragerea de investitori. Amplasata la Noida, statul Uttar Pradesh, nordul Indiei, noua fabrica…

- Apple, Samsung si Huawei conduc la nivel mondial piata de mobile, fiecare reusind sa livreze anula zeci de milioane de unitati. Cu toate acestea, cele mai bine vandute zece telefoane mobile ale tuturor timpului nu sunt tocmai modele high-tech sau modele recente. In afara de cateva intrari din lista,…

- Un design solid si preturile mici au fost atuurile care au ajutat compania chineza Transsion Holdings in lupta cu gigantul Samsung si sa devina producatorul numarul unu de smartphone-uri, in functie de vanzari, de pe continentul african. Acum, compania se pregateste sa cucereasca India. De-a lungul…

- In ciuda faptului ca piata de smartphone-uri in Europa la inceput de 2018 a scazut cu 6,3% fata de anul precedent, companii precum Hawei, Xiaomi si HMD Global se bucura de un succes enorm, chiar neasteptat in anumite cazuri. In acest timp, Samsung si Apple inregistreaza scaderi in vanzari, insa nu obligatoriu…

- Skoda, divizia ceha a grupului Volkswagen, va produce unele SUV-uri si in Germania, pentru a face fata cererii in crestere. Cunoscută pentru automobilele sale cu preţuri mici, marca Skoda a intrat anul trecut pe segmentul automobilelor de teren (SUV) prin noile sale modele Kodiaq şi Karoq,…

- Vanzarile de smartphone-uri in China au suferit un declin istoric, fiind in scadere cu 21% in primul trimestru din 2018 in comparatie cu aceeasi perioda a anului trecut, potrivit CNN. Consumatorii chinezi au cumparat doar 91 de milioane de telefoane in primele trei luni ale anului. Ultima…

- Mai multi copii au murit joi in India dupa ce autobuzul scolar in care se aflau a fost lovit de tren la o trecere de cale ferata din statul Uttar Pradesh, a informat media locala preluata de agentia dpa si Agerpres.ro. Intre 20 si 30 de elevi erau in autobuz la momentul producerii accidentului, in apropiere…

- Piata de smartphone-uri din Romania a stagnat oarecum in 2017, dupa mai multi ani de crestere rapida, in conditiile in care numarul de unitati vandute a scazut usor cu aproape 4% pana la 3,1 milioane unitati, dar valoarea pietei a fost similara cu cea din 2016, la 687 milioane dolari, potrivit International…