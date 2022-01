Samsung a avut venituri record de 232 miliarde dolari anul trecut Samsung a avut venituri record atât în ultimele trei luni din 2021, cât și pe întreg anul, totalul pentru 12 luni fiind de 232 miliarde dolari. Compania a mers foarte bine datorita cererii de procesoare care a atins un nou maxim și a &"bifat&" și vânzari bune de smartphone-uri, televizoare și electrocasnice. Pe 9 februarie, Samsung va lansa noua serie de telefoane premium Galaxy S22 care va prelua și elemente de la Note.



Ultimul trimestru a adus vânzari de peste 63 miliarde dolari și profit operațional de 11,3 miliarde dolari. Pentru întreg anul,…

Sursa articol: hotnews.ro

