- Internationalul italian Alessandro Florenzi a parasit AS Roma si va incheia acest sezon in Spania, la echipa Valencia, anunța MEDIAFAX.Jucatorul de 28 de ani a fost folosit in 14 meciuri in acest sezon in Serie A. Citește și: Nume grele!Fostul șef de cabinet al premierului Adrian Nastase,…

- Doi schiori au murit, iar altul este in stare grava in urma unei avalanse produse joi dupa-amiaza in Alpii francezi, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Avalansa a avut loc in apropierea statiunii montane La Toussuire, situata in regiunea Savoie, in estul Frantei. Citește…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei."In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, in Piata Victoriei, cerand Guvernului sa faca demersurile pentru a include Rosia Montana in patrimoniul UNESCO.Protestatarii, printre care se afla si parlamentarul USR Mihai Gotiu, scandeaza ”Am gasit la PNL-u minereu de PSD-u” si ”Uniti Salvam Rosia…

- Liviu Dragnea ramane dupa gratii, dupa ce judecatorii de la ICCJ a decis sa respinga contestația la executare formulata de fostul lider PSD. In cererea depusa la ICCJ, Dragnea cerea eliberarea sa „de indata”.In cererea care a fost depusa la Inalta Curte de Casatie si Justitie de avocatii lui…

- O ambulanța SMURD a fost implicata, joi, intr-un accident pe o strada din Brașov. Paramedicul a suferit un traumatism lombar și primește ingrijiri medicale la fața locului, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Brașov, accidentul in care a fost implicata o ambulanța SMURD a avut loc joi pe Calea București…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta sambata, 22 februarie și duminica, 23 februarie, de la orele 11.00, spectacolul „Baja Buf” al Vrum Performing Arts Collective Austria, o montare in care artiștii folosesc starea de spirit a bebelușilor din sala, arata un comunicat remis MEDIAFAX.”«Baja…

- In 2019, Samsung a surprins cu modelul S10e. Era mic, cu hardware bun și preț decent. In 2020, nu mai exista o așa varianta, scrie PlayTech.ro. Va fi insa Samsung S20, iar cel mai mare va fi S20 Ultra. Cat de mare va fi insa diferența de dimensiune? Samsung S20 va fi disponibil in trei versiuni: S20,…