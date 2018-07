Samsarii de masini vor face mai putini bani anul acesta. Vanzarile de masini rulate sunt in scadere dupa primele 6 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes, BMW și Volkswagen vor depași Tesla la vanzarile de mașini electrice, in cel mult 3 ani, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanța. Estimarile arata ca americanii vor mai ramane pe primul loc in topul vanzarilor de mașini electrice doar in 2019, și vor cadea pana pe locul 7…

- Șoferul care a provocat accidentul produs sambata pe DN2, la intersectia catre comuna Florica (judetul Buzau) bause, avand o alcoolemie de 0,14 mg/l alcool pur in aerul expirat. Bilanțul final al raniților a ajuns la patru persoane.Sambata, doua masini s-au ciocnit pe DN2, la intersectia catre…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele patru luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 1,59 miliarde euro, la 95,07 miliarde euro, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut cu 83,02%, in primele patru luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 1.003 unitati, de la 548 de unitati, cat se consemnasera in 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- Volumul total al vanzarilor de autovehicule noi a ajuns in Romania, in primele patru luni din 2018, la 51.853 de unitati, in crestere cu 27,8% in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicata vineri,…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a raportat un profit net in scadere cu 38,5% in primele trei luni din acest an fata de perioada similara a anului trecut, de la 5,3 milioane de lei la 31...

- In intervalul ianuarie-martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 270 milioane de euro, in creștere cu 11,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Creșterea a fost susținuta, in principal, de evoluția pozitiva a utilizarii datelor mobile, a vanzarilor de dispozitive mobile…