Stiri pe aceeasi tema

- Samsar de mașini din Alba Iulia, trimis la inchisoare pentru inșelaciune: Disparea dupa ce lua banii clienților Samsar de mașini din Alba Iulia, trimis la inchisoare pentru inșelaciune: Disparea dupa ce lua banii clienților Un samsar de mașini din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu executare.…

- Un barbat din Copșa Mica, care și-a facut din furturile marunte o veritabila profesie, a jefuit cinci fotbaliști de la clubul FC Unirea Alba Iulia. Incidentul a avut loc pe 18 februarie 2020, iar dupa doi ani și jumatate acesta și-a primit pedeapsa binemeritata. I. M.C., in varsta de peste 60 de ani,…

- Instantele au condamnat la sase luni de inchisoare un barbat din Craiova, deferit justitiei pentru comiterea infractiunii de evadare. Dupa contopirea cu o pedeapsa cu suspendare, inculpatul a fost condamnat la un an si trei luni de inchisoare cu executare, Anchetatorii au retinut ca, in august 2021,…

- Un barbat din vestul țarii care a cheltuit in interes personal banii copiilor sai a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Sentința inedita a unei instanțe din Bihor. Un barbat care a cheltuit in interes personal alocatiile si despagubirile platite copiilor sai de pe urma accidentului in care le-a…

- Un cantaret de opera a fost condamnat la 10 ani de inchisoare de o instanta din Rusia pentru ca a lansat un apel la proteste de amploare impotriva restrictiilor legate de noul coronavirus in 2020, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Instanța s-a pronunțat in legatura cu Sorin Petrovan. Acesta va face 1 an de inchisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Solutia pe scurt: In temeiul art. 396 alin. 1, 2 si 10 C.proc.pen. rap. la art. 336 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.…

- PEDEAPSA…Magistratii vasluieni au dat sentinta in dosarul in care barladeanul Leonte George Ionut a fost trimis in judecata dupa ce a fost prins drogat la volan. Instanta a decis condamnarea acestuia la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei si 90 de zile de munca in folosul comunitatii.…

- Barbat din Alba Iulia, condamnat la inchisoare dupa ce a violat un minor. Victima se afla in practica la o firma din HORECA Un barbat din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu exectuare și la plata a zeci de mii de lei daune morale, dupa ce a violat un minor, intr-o unitate de tipul HoReCa. …