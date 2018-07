Stiri pe aceeasi tema

- Federația de la Buenos Aires a decis sa-l pastreze pe selecționerul Jorge Sampaoli, in ciuda eliminarii Argentinei din "optimile" Campionatului Mondial, neavand soluții de inlocuire și, mai ales, din cauza clauzei de reziliere de 7 milioane de euro. Argentina e condamnata sa-l suporte mai departe pe…

- Argentina a fost invinsa de Franța in optimile Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, iar cel mai selecționat jucator a anunțat ca se retrage. Este vorba de Mascherano, in varsta de 34 de ani. Mascherano anuntase ca se va retrage de la Cupa Mondiala, iar sambata a confirmat acest lucru, imediat…

- Diego Maradona, fost campion mondial cu Argentina in 1986, este prezent in Rusia la Campionatul Mondial și sufera din cauza rezultatelor slabe. Fostul jucator a vorbit pentru o televiziune din Venezuela, TeleSur, și a propus ca el și alte glorii ale Argentinei sa vina in cantonament și sa stea de vorba…

- Federatia argentiniana de fotbal a confirmat ca selectionerul Jorge Sampaoli va continua cu Argentina pe durata Cupei Mondiale din Rusia, in pofida unor aparente diferende intre el si echipa, relateaza DPA. Federatia argentiniana a confirmat ca Sampaoli, 58 ani, va conduce selectionata…