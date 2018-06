Stiri pe aceeasi tema

- Diego Maradona (57 de ani) a fost in centrul atentiei la meciul Nigeria – Argentina 1-2, care a asigurat calificarea „Pumelor” in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Rusia. „El Pibe d’Oro” a fost luat pe brate si dus de urgența la spital, la finalul meciului de la Sankt Petersburg, informeaza…

- Argentina s-a calificat dramatic in „optimile” Campionatului Mondial din Rusia, dupa ce a invins in ultimul moment Nigeria, scor 2-1. In timpul partidei, selecționerul Jorge Sampaoli a avut un dialog inedit cu starul Leo Messi.

- S-a decis soarta lui Jorge Sampaoli. Federatia argentiniana de fotbal a confirmat ca selectionerul Jorge Sampaoli va continua cu Argentina pe durata Cupei Mondiale din Rusia, in pofida unor aparente diferende intre el si echipa, relateaza DPA. Federatia argentiniana a confirmat ca Sampaoli, 58 ani,…

- Federatia argentiniana de fotbal a confirmat ca selectionerul Jorge Sampaoli va continua cu Argentina pe durata Cupei Mondiale din Rusia, in pofida unor aparente diferende intre el si echipa, relateaza DPA. Federatia argentiniana a confirmat ca Sampaoli, 58 ani, va conduce selectionata…

- Asemanarea dintre Leo Messi și Cristi Chivu. Primul se retrage din cauza momentelor de doliu de la televiziunea argentiniana, Chivu a facut-o dupa ce și-a vazut tricoul pe o cruce, in cimitir. Argentina a fost spulberata de Croația la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 . Naționala “pumelor” a…

- Presa din Argentina, dupa drama cu Croația: ”Catastrofa! Messi a fost stins, deprimat” Leo Messi, cvintuplu castigator al ”Balonului de Aur”, si coechipierii sai din echipa Argentinei au suferit o severa infrangere contra Croatiei, cu scorul de 0-3, joi seara, la Nijnii Novgorod, in Grupa D a Cupei…

- Messi, Higuain, Di Maria sau Dybala. Nu conteaza. Fanii Argentinei știu mai bine. Echipa lui Jorge Sampaoli se afla in grupa D la CM din Rusia, alaturi de Islanda, Croația și Nigeria. Iar un audio postat de un fan haios face furori pe twitter. Iata sfaturile pentru selecționerul Sampaoli. "Prietenașule,…