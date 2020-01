Stiri pe aceeasi tema

- Spumantul englezesc se afla la rece la Downing Street, iar steagurile britanice flutura in fata Parlamentului, dupa trei ani de sfasieri, in Ziua Brexitului, iar Regatul Unit incepe vineri un nou capitol din istoria sa, care ramane in intregime de scris, relateaza AFP.

- Regatul Unit a dezvaluit duminica noua moneda de 50 de pence, conceputa pentru a marca iesirea tarii din Uniunea Europeana, ea fiind inscriptionata cu mesajul "Pace, prosperitate si prietenie cu toate natiunile" si cu data Brexit-ului, 31 ianuarie 2020. Circa trei milioane de monede vor fi…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson urmeaza sa se intalneasca luni cu 16 lideri africani in cadrul unui summit destinat investitiilor, care are drept scop largirea paletei de parteneri comerciali ai Regatului Unit, in contextul in care acesta se pregateste sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat…

- Premierul britanic Boris Johnson a propus marti o campanie de strangere de fonduri pentru ca faimosul ceas cu clopot Big Ben sa sune pe 31 ianuarie 2020 la ora 23:00 GMT, momentul cand Regatul Unit va iesi oficial din Uniunea Europeana, scrie Reuters. Clopotul de 13,7 tone a fost foarte tacut incepand…

- Deputatii britanici se pregatesc sa dea joi unda verde Brexitului la 31 ianuarie, care va deschide o pagina alba dificil de umplut in relatiile tumultuoase dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.Majoritatea zdrobitoare de care dispune Boris Johnson in urma alegerilor…

- Premierul britanic in exercitiu Boris Johnson s-a impus vineri drept cel mai puternic om in Regatul Unit, in urma triumfului sau in alegerile legislative anticipate, care-i permite sa-si onoreze promisiunea de a scoate tara din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie, dupa trei ani si jumatate de sfasieri,…

- Campania electorala pentru alegerile britanice din 12 decembrie a fost lansata si acum este mai degraba timpul pentru ideologii și pasiuni decât pentru pragmatism, lucru facea farmecul vieții publice de dincolo de Canal. Niciodata de la "mama bataliilor" din 1979 dintre Margaret Thatcher…