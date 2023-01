Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul se apropie cu pași repezi, iar daca vrei sa faci o rețeta delicioasa pentru masa de sarbatoare, atunci trebuie neaparat sa incerci tortul cu crema de șampanie. Este un desert delicios, care cu siguranța iți va incanta papilele gustative. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar…

- In funcție de preferințele proprii sau ale celor dragi, poți alege atat tipul de tort pe care dorești sa il prepari, cat și ingredientele cu care il vei imbogați. Poți alege ciocolata, fructe proaspete, caramelizate sau confiate, frișca, marțipan, alune, migdale, biscuiți sau bomboane și poți presara…

- Potrivit sursei citate, vizita la Atena are loc in contextul unui dialog susținut la nivel inalt și al unei coordonari stranse intre Romania și Grecia pe temele de actualitate.Intrevederile șefului statului cu reședintele și premierul eleni au ca obiectiv abordarea potențialului de dezvoltare al relațiilor…

- Biroul de presa al PE, Strasbourg 22 noiembrie 2022 In cadrul ceremoniei desfașurate in hemiciclul de la Strasbourg, eurodeputații au marcat implinirea a 70 de ani de la crearea Adunarii Comune a Comunitații Europene a Carbunelui și Oțelului in 1952, precursoarea PE. Președinta PE, Roberta Metsola,…

- In perioada sarbatorilor de iarna, ne indreptam o mare parte din atenție spre dulciuri – și pe buna dreptate! Una dintre cele mai emblematice ciocolate in acest sezon este celebra Toblerone. Produsul a devenit viral pe internet, in ultimele zile, dupa o descoperire incredibila facuta de un copil. Vezi…

- S-a incheiat expediția triumvirilor romani in capitala imperiului UE. Ciuca, Predoiu și Aurescu au fost doua zile prin niște birouri din Bruxelles. Și? Și nimic. Acum vreo luna, saracu^ Ciolacu, care se imbațoșeaza tot mai des in oglinda cum de a ajuns al treilea om in stat, declara ca va fi și el in…

- Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European, a transmis o scrisoare Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, prin care critica decizia acesteia de a nu sancționa insulta la adresa Romaniei, din partea unui deputat de extrema dreapta, in cadrul dezbaterii pe Schengen, relateaza…