Forfota mare, in aceasta seara, la sediul PNL Timiș, unde holul central al cladirii care adapostește sediul partidului, aflat in Piața Unirii, a devenit aproape neincapator. In jurul orei 20.43, in incapere și-a facut prezența și Nicolae Robu, care poarta o cravata de culoare albastru deschis. Primarul s-a așezat direct in mijloc, pentru a urmari […]