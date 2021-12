Șampania vintage, cea mai bună investiție în 2021. O sticla se vinde cu aproape 14.000 de euro Investițiile in șampanie veche au fost cele mai performante in acest an, depașind in randament toate piețele financiare majore, inclusiv acțiunile marilor companii de tehnologie și criptomoneda Bitcoin, scrie Reuters. Datele companiei financiare LiveTrade, care calculeaza „Indicele Bordeaux” al bauturilor, arata ca șampania acopera 15 din top 20 de creșteri de prețuri inregistrate pe platforma in anul 2021. „Captivanta ca o sabie de samurai” Topul este condus de Salon le Mesnil 2002 vintage, descrisa de producator drept „captivanta ca o sabie de samurai” și care a urcat in valoare cu peste 80%… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile in șampanie veche au fost cele mai performante in acest an, depașind in randament toate piețele financiare majore, inclusiv acțiunile marilor companii de tehnologie și criptomoneda Bitcoin, scrie Reuters . Datele companiei financiare LiveTrade, care calculeaza „Indicele Bordeaux” al bauturilor,…

- Platformele online care permit tranzactiile cu vinuri, sampanie si bauturi spirtoase de colectie, la fel ca si in cazul actiunilor sau valutelor, au inregistrat o activitate record si cresteri semnificative de pret in acest an.''Datele furnizate de Bordeaux Index", o platforma de tranzactionare online,…

- Cei care au investit in sampanie in acest an au toate motivele sa sarbatoreasca, in conditiile in care cele mai apreciate sticle de sampanie au inregistrat performante mai bune decat toate activele financiare, de la actiunile marilor companii din tehnologie si pana la bitcoin, informeaza Reuters, conform…

- Cei care au investit in sampanie in acest an au toate motivele sa sarbatoreasca, in conditiile in care cele mai apreciate sticle de sampanie au inregistrat performante mai bune decat toate activele financiare, de la actiunile marilor companii din tehnologie si pana la bitcoin, informeaza Reuters. Platformele…

- TikTok urca pe locul intii in topul celor mai vizitate domenii web. Platforma reușește sa-i detroneze pe Google si Facebook și sparge lista Cloudflare. Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au apartinut Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix si Amazon. Acum, toate acestea au…

- TikTok a depasit, in ultimele luni ale anului, domeniile unor companii precum Google si Facebook, pentru a deveni cel mai vizitat domeniu web, transmite News.ro. Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au apartinut, in ordine, de Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix si Amazon.…

- Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au apartinut, in ordine, de Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix si Amazon. Acum, toate acestea au fost depasite de TikTok.com. Conform masuratorilor facute de , per ansamblu, TikTok.com a fost cel mai popular domeniu web in perioada…

- Microsoft este pe punctul de a redeveni cea mai valoroasa companie din lume daca trendul de declin înregistrat de prețul acțiunilor Apple va continua vineri dupa deschiderea burselor din Statele Unite, relateaza Reuters.Vânzarile Apple au încasat o lovitura de 6 miliarde de…