Stiri pe aceeasi tema

- Au existat voci care spuneau ca Regulamentul General privind Protectia Datelor nu este respectat de anumite firme si nu se iau masuri. Recent, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a publicat rezultatul mai multor investigatii care s au lasat cu amenzi catre…

- GDPR aduce noi amenzi in Romania: zeci de mii de euro de la magazinul online eMag, operatorul de telecomunicații Vodafone și distribuitorul de energie Enel Muntenia, companii care au avut impreuna venituri de circa 10,5 miliarde de lei (aproape 2,2 miliarde de euro). Sancțiunile in baza GDPR au fost…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) a anuntat miercuri o serie de amenzi pentru incalcarea regulamentului privind protectia datelor personale. Companiile sanctionate sunt eMAG, Vodafone, Enel si SOS Infertilitatea.

- Dupa un control la TAROM, Corpul de control al premierului transmite, printre altele, ca nu s-a aflat inca daca Razvan Cuc a incercat sau nu sa tina la sol avioane pentru a impiedica parlamentarii sa ajunga al Bucuresti si sa voteze rasturnarea Cabinetului Dancila. In plus, nu e clar nici…

- Am observat cu toții ca, de laintrarea in vigoare a Directive GDPR in mai 2018,destule lucruri s-au schimbat in special in privința marilor companii online, ceea ce a facut ca multe dintre acestea sa ia in considerare ce date au nevoie cu adevarat sa stocheze, cel puțin la nivel declarativ/public. Și…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a aplicat, in 2019, amenzi de 2,5 milioane de lei in urma controalelor privind respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal. "Am constatat si in acest an o crestere semnificativa a numarului de…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a aplicat, in 2019, amenzi de 2,5 milioane de lei in urma controalelor privind respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal. "Am constatat si in acest an o crestere semnificativa a…

- Zeci de oameni din Capitala au mers la Poliție pentru a acuza compania Telekom ca le-a falsificat semnatura pe contracte, apoi le-a facturat servicii sau produse pe care nu nici nu le-au cerut, nici nu le-au primit.Libertatea a prezentat cazul, dupa ce un cititor a prezentat cazul sau, in care, dupa…