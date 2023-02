Stiri pe aceeasi tema

Cea mai mare parte a Ucrainei are energie electrica, in pofida unei serii de atacuri majore ale Rusiei asupra infrastructurii de energie, a declarat, sambata, presedintele Volodimir Zelenski, scrie Reuters, conform Rador.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau de sambata, ca Ucraina impartaseste durerea poporului turc, afectat grav de devastatoarele cutremure de la inceputul saptamanii.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia incearca sa anihileze valorile europene, in cadrul unui discurs rostit in Parlamentul European de la Bruxelles. La sosire, Zelenski a fost primit de o armata de jurnaliști și in aplauzele liderilor europeni.

Pe fondul invaziei ruse asupra Ucrainei care dureaza deja de aproape un an, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski insista asupra planurilor de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE), informeaza miercuri dpa, conform AGERPRES.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni seara ca a semnat mai multe decrete, intre care unul interzice iesirea din tara, in alte scopuri decat deplasarile oficiale de serviciu, a tuturor angajatilor guvernamentali, inclusiv deputati, anunța news.ro.

Agresiunea rusa "ruineaza piața alimentara", spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a acuzat sambata Moscova ca a reținut peste 100 de nave care transporta alimente, "timp de saptamani".

Kievul se teme ca Rusia va ataca in curand Ucraina simultan pe trei fronturi, unde ar putea aduna un numar impresionant de trupe, a declarat un om de incredere al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru The Daily Beast.

O nava cu grau ucrainean destinat Etiopiei a sosit sambata intr-un port din Djibouti, fiind prima nava care a ridicat ancora in cadrul unui efort de a livra alimente tarilor cele mai vulnerabile la foamete și seceta, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța Rador.