Stiri pe aceeasi tema

- La nivel național cifra ingrijoratore o reprezinta numarul pacienților internați la ATI: 608. 73 de decese inregistrate in ultimele 24 ore. Nu mai sunt locuri la ATI in spitalele din județul Alba, majoritatea cazurilor active din județ (400) fiind la domiciliu. La nivelul județului, pe localitați, numarul…

- Ziarul Unirea CSO Cugir – cel mai bun start stadional din ultimii 8 ani! Gruparea de sub Dragana e liderul Seriei a 9-a, cu maximum de puncte CSO Cugir are cel mai bun start stagional din ultimii 8 ani, mai precis de la revenirea, in 2013, pe a treia scena a fotbalului romanesc. Dupa demonstrația de…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-TEXT: CS Ocna Mureș – CSO Cugir, in al doilea derby „de Alba” al turului Astazi, de la ora 17.00, pe “Stadionul Dragostei” se disputa al doilea derby “de Alba” al toamnei, partida dintre CS Ocna Mureș și CSO Cugir, contand pentru runda a treia a eșalonului terț. Amfitrionii…

- Ziarul Unirea Sambata, CS Ocna Mureș – CSO Cugir | Pe “Stadionul Dragostei”, al doilea derby “de Alba” al toamnei Sambata, de la ora 17.00, pe “Stadionul Dragostei” se disputa al doilea derby “de Alba” al toamnei, partida dintre CS Ocna Mureș și CSO Cugir, contand pentru runda a treia a Seriei a 9-a…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 septembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 45 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Șapte dintre aceste cazuri au fost atribuite municipiului Aiud. Cele 45 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19…

- Egal spectaculos in ultimul meci de verificare disputat intre Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, scor 2-2 (0-2), dupa ce “alb-negrii”, conduși la pauza, au remontat ecartul și au reușit o remiza, la fel ca in precedentul duel direct, de pe “Stadionul Dragostei”. De remarcat prezența in efectivul ocnamureșean…

- Ziarul Unirea Programul conjudețenelor in turul Seriei a 9-a din Liga a 3-a | In etapa a 5-a, doua derby-uri “de Alba”, CS Ocna Mureș – Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos – CSO Cugir Cele 4 conjudețene ce vor activa in Seria a 9-a a Ligii a 3-a și-au aflat programul turului, sezonul urmand…

- CS Ocna Mureș, Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos, cele 4 conjudețene ce activeaza in eșalonul terț, au fost repartizate in Seria a IX-a a Ligii a 3-a in ediția 2020 – 2021. Prima etapa programeaza meciurile: Sanatatea Cluj – Unirea Dej, Unirea Alba Iulia – CSO Cugir, Unirea…