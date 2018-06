Stiri pe aceeasi tema

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali cu 18,6% in primele patru luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2017, informeaza marti Institutul National de Statistica (INS).

- Lavinia Petrea se pregateste sa devina mamica pentru a treia oara cu sotul ei, procurorul Romulus Varga, fiind insarcinata in cinci luni. Cei doi au o relatie de patru ani, pe care o traiesc la intensitate maxima, dar departe de ochii curiosilor, motiv pentru care nu au facut mare tam-tam cu nunta…

- De curand Lino Golden și fosta iubita, Lorena Vișan, și-au spus: „Adio!” și fiecare a mers pe alt drum in viața. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). „Fiul adoptiv” al lui Alex Velea și-a refacut repede viața amoroasa, iar acum se iubește cu fosta partenera a […]…

- Peste 36.000 de automobile Ford au fost realizate la uzina din Craiova in primele trei luni ale anului, productia inregistrand o crestere de 135,8%, cu aproape 2,5 ori mai mare fata de perioada similara a anului trecut. In acelasi timp, exportul Ford a a crescut cu 140,5% in primele trei…

- 36 de transportoare blindate Piranha vor intra in dotarea Armatei anul acesta, dintre acestea doar cinci fiind produse in Romania, iar 31 in Elveția. Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale, a declarat, la Arad, sambata, ca primele 36 de transportoare blindate Piranha vor intra in dotarea Armatei…

- Katarina, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a avut o relație foarte apropiata cu prezentatorul de radio, in ciuda divorțului de mama ei, și este extrem de afectata de trecerea in neființa a acestuia. In primele zile, șocul pierderii tatalui a fost atat de mare, incat abia dupa trei zile a conștientizat…

- In anul 1919, Armata Romana se afla in campania impotriva Ungariei. A fost momentul in care conducerea statului a hotarat sa achiziționeze primele tancuri. Aceste mașini fusesera introduse in lupta in 1917, pe frontul din Vest. In mod ciudat, armatele care le foloseau le considerau pe unele „femele,…

- Industria fotografiilor stock este una aparent neinteresanta. Prin intermediul unor distribuitori ca Shutterstock, poti gasi poze cu oameni care fac absolut orice activitate banala, de la consumul de scoici la ochirea unui hamburger cu o arma de...