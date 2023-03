Stiri pe aceeasi tema

- „Uniți pentru viața” – o noua Campanie Naționala de donare de sange, organizata de studenții din ASCOR, in luna pentru viața Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani (ASCOR) organizeaza la nivel național, in luna pentru viața, o noua campanie de donare de sange. Campania se va desfașura in perioada…

- Botoșanenii sunt chemați sa participe la „Marșul pentru viața 2023”. Traseul stabilit de organizatori In perioada 1-31 martie se desfașoara evenimentul „Luna pentru viața 2023 – Viitorul este pro-viața”, care va culmina cu „Marșul pentru viața 2023”, organizat sambata, 25 martie, in municipiul Botoșani;…

- Luna pentru viața 2023 a inceput la București și in toata țara miercuri, 1 martie. In numeroase localitați din Romania și Republica Moldova vor fi organizate activitați de conștientizare pro-viața care vor culmina cu Marșul pentru viața. Tema manifestarilor din acest an: „Viitorul este pro-viața”.…

- Andreea Ispas, care și-a dedicat comunitații din Alba Iulia 7 ani din viața, are nevoie de ajutor pentru tratament in Germania Kinoterapeuta Andreea Ispas, fost voluntar al Fundației Comunitare Alba și actual Alumni YouthBank, are nevoie de ajutorul intregii comunitați. Ea are nevoie de bani pentru…

- Urmarire pe strazile din Ocna Mureș: Polițiștii au prins in flagrant trei tineri care au vrut sa fure catalizatorul unei mașini Trei tineri din Ocna Mureș au fost prinși de polițiști, in flagrant, in timp ce incercau sa sustraga catalizatorul unui autoturism parcat pe o strada din Ocna Mureș. Aceștia…

- Tineri DROGAȚI la volan, pe strazile din Alba: Doi șoferi, de 21 și 22 de ani, prinși de polițiști in cadrul unei acțiuni pentru siguranța in trafic Tineri DROGAȚI la volan, pe strazile din Alba: Doi șoferi, de 21 și 22 de ani, prinși de polițiști in cadrul unei acțiuni pentru siguranța in trafic Potrivit…

- FOTO| Ziua Culturii Naționale sarbatorita la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Șezatoare literara, muzica, desen sau prezentari despre viața și opera lui Mihai Eminescu Ziua Culturii Naționale a fost sarbatorita la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia cu o șezatoare literara,…

- VIDEO REPORTAJ: Viitorul tehnologiei, in competiție la Alba Iulia. Elevii care transforma in stil de viața robotica și ingineria Intr-un sistem educațional bolnav, invechit și plin de lipsuri, ei sunt excepția. Cine sunt ei? Zeci de elevi de liceu care vorbesc cu o ușurința fireasca despre programare,…