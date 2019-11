Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Seriei a V-a din Liga a III-a, Luceafarul Oradea, primeste replica echipei clasate pe locul 10. Unirea Alba Iulia are un bilant slab in meciurile jucate in deplasare, unde a acumulat doar un punct din 15 posibile. „Luceferii” se pot lauda cu cel mai bun atac din serie, iar pe teren propriu…

- Ziarul Unirea Maine, la Cisnadie, Viitorul Șelimbar – Metalurgistul Cugir | “Roș-albaștrii”, impotriva unei nou-promovate revelație Metalurgistul Cugir evolueaza maine, de la ora 15.00, la Cisnadie, impotriva nou-promovatei Viitorul Șelimbar, intr-un meci contand pentru etapa a 10-a a Ligii a 3-a. Gruparea…

- Ziarul Unirea Sambata, ora 15.00, Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir | Derby “de Alba” pe “Cetate” Mereu disputele dintre Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir au suscitat interes, indiferent de eșalonul in care s-au disputat de-a lungul deceniilor. Nu face nota discordanta nici confruntarea…

- Vineri si sambata se vor disputa jocurile etapei a 8-a din Liga 3, seria 5. CS Minaur va juca vineri in deplasare, la Sanatatea Cluj, grupare ce se afla destul de jos in clasamentul seriei. “Virusii verzi” au performat insa in Cupa Romaniei, acolo unde au ajuns in faza optimilor, dupa ce in 16-imi au…

- Sambata, de la ora 17.00, CS Minaur a intalni pe teren propriu pe Industria Galda de Jos, in cadrul etapei a 5-a. Echipa noastra s-a impus cu scorul de 2-0, dupa un meci destul de greu, in care a dominat in majoritatea timpului de joc, dar n-a reusit sa gaseasca prea usor drumul spre poarta. Este important…

- Vineri si sambata sunt programate jocurile etapei a 3-a din Liga 3, seria 5. Vom avea in aceasta runda un duel intre judetele Maramures si Alba, Recea urmand sa joace acasa cu Galda de Jos, in timp ce CS Minaur se deplaseaza la Cugir. Misiunea echipelor noastre nu este deloc facila, inceputul de sezon…

- Conform unor informații de ultima ora și Metalurgistul Cugir va evolua in Seria a V-a a Ligii a 3-a in ediția viitoare, alaturi de celelalte doua conjudețene Industria Galda și Unirea Alba Iulia, țintarul sezonului urmand sa fie stabilit in aceasta dupa-amiaza la FRF. Aceasta mutare se produce din cauza…

- Ziarul Unirea FOTO: Sticla Arieșul Turda – Metalurgistul Cugir 1-4 (0-2) | Gruparea de sub Dragana, la al treilea amical victorios Intr-o partida de verificare, Sticla Arieșul Turda – Metalurgistul Cugir (1-4 (0-2), gruparea de sub Dragana, condusa de Lucian Itu fiind la al treilea joc de verificare…