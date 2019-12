Sâmbătă și duminică, podul barajului Pitești – Prundu va fi închis circulației Sambata și duminica, podul barajului Pitești – Prundu va fi inchis circulației. De sambata – 14 decembrie 2019, ora 8.00, pana luni – 16 decembrie 2019, ora 7.00, podul barajului Pitești – Prundu va fi inchis circulației autovehiculelor. Masura a fost necesara pentru realizarea unor lucrari cuprinse in proiectul de reabilitare a barajului pe care Administrația Bazinala de Apa Argeș-Vedea l-a derulat. Avand in vedere ca in ultimii ani acesta ruta a devenit o alternativa pentru intrarea și iesirea din oraș spre zona Ștefanești, Administrația Bazinala de Apa Argeș – Vedea a luat masuri pentru finalizarea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

