Joi seara, s-a produs un CUTREMUR intr-o zona neobișnuita a Romaniei, in OLTENIA, GORJ

In ziua de 11 Septembrie 2021, la ora 09:17:30, s-a produs in ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES un cutremur cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 2km

In ziua de 06 septembrie 2021, la ora 01:25:19 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri in Romania. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 13:32:11 (ora locala a Romaniei), și s-a produs in zona seismica Vrancea, respectiv la Buzau, la adancimea de 145 de kilometri. Inițial a fost cotat la 4,7 grade.…

- Un puternic seism cu magnitudinea 8,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri seara la mica adancime in Peninsula Alaska, urmat de o alerta de tsunami in regiune, au precizat autoritatile americane, potrivit Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 2,1 s-a produs, vineri dupa-amiaza, in județul Cluj. Seismul, a avut loc la adancimea de 2 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, vineri la ora 17.23 s-a produs in Transilvania, județul Cluj, un cutremur slab cu magnitudinea…

CUTREMUR in Dambovița, cu magnitudinea 2.3, la adancimea de 17km, in ziua de 29 Iunie 2021 la ora 22:34:51

CUTREMUR in Marea Neagra, cu magnitudinea 3.6, in ziua de 29 Iunie 2021, la ora 11:56:39 (ora locala a Romaniei), la adancimea de 10km