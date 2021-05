Sambata este prima zi in care se aplica masurile de relaxare luate de Guvern dupa scaderea ratei de infectare cu SARS-CoV-2 in tara.



Astfel, masca de protectie nu mai e obligatorie in spatiile publice neaglomerate si s-au eliminat restrictiile de circulatie pe timpul noptii.



Guvernul a adoptat vineri seara noi masuri de relaxare in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19.



Potrivit acestora, se mentine portul mastii de protectie in spatiile deschise doar in statiile pentru transportul in comun, piete, targuri si zonele in care sunt desfasurate mitinguri, demonstratii,…