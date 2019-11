Prima editie a evenimentului sportiv si distractiv "MARATOC - Maraton pe tocuri" are loc sambata, la Arena Nationala din Bucuresti (intrarea VIP din strada Maior Coravu), incepand cu ora 10,00.



Acesta este un eveniment caritabil si este destinat copiilor de la Fundatia "Nane" si celor de la Fundatia "Ajut un copil".



"De cand fetita mea merge la scoala, am observat un 'fenomen'. In fiecare dimineata vad mamici - femei ocupate, cu diferite profesii, elegante si purtand incaltaminte cu tocuri - care isi duc grabite copiii la scoala, incercand sa impace in mare viteza…