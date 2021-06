Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea este canalizata pe scandalul gunoaielor din Sectorul 1 , insa in țara avem exemple similare. De exemplu, la Alba-Iulia exista o criza a gunoaielor de doua saptamani. Societatea de salubrizare Polaris susține ca nu poate ridica toate deșeurile din minicipiu din cauza unor probleme la Centrul…

- A fost scandal cu gratare, alcool și muzica in cartierul Ferentari, duminica dupa amiaza. Mai mulți oameni au ieșit in strada, dupa ce polițiștii au incatușat cațiva tineri scandalagii, care au refuzat sa se legitimeze. Un grup de tineri puși pe distracție nu a mai ținut cont de liniștea vecinilor și…

- LIVE VIDEO| Ministrul Cseke Attila, in județul Alba: Vizita pe Transalpina de Apuseni și intalnire cu prefectul Albu și primarul Gabriel Pleșa Cseke Attila, Ministrul Dezvoltarii, Administrație și Lucrarilor Publice se afla astazi, 4 iunie, intr-o vizita de lucru in judetul Alba. Acesta va avea intrevederi…

- FOTO| Lucrarile de modernizare de pe strada Brandușei au fost finalizate. Gabriel Pleșa: „Modernizarea municipiului merge inainte!” Lucrarile la reabilitarea strazii Brandușei, una dintre cele mai importante artere din municipiul Alba Iulia, care face legatura intre cartierele Paclișa, Recea și Cetate…

- La data de 20 mai 2021, in jurul orei 19.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat pe un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Dr. Aurel Lazar din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Primaria municipiului Chișinau reamintește ca in acest weekend va fi suspendat total traficul rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre str. Alba-Iulia și str. Eugen Coca. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a rețelelor inginerești, in cadrul proiectului…

- Mii de oameni au iesit in strada in marile orașe, in noaptea de duminica spre luni, pentru a protesta fata de masurile prin care circulatia este interzisa dupa ora 20.00, iar magazinele și terasele se inchid de la ora 18.00. In București, sute de persoane nemultumite au iesit pe strazi, duminica noaptea.…