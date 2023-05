Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in cel de-al doilea derby „de Alba” al weekend-ului, in etapa a cincea a playout-ului Seriei a IX-a, din Liga 3, CS Universitatea Alba Iulia a invins pe CS Ocna Mureș cu scorul de 4-1 (1-1). • 0-1, min. 32: POTRA inscrie cu o frumoasa lovitura de cap, dupa o corner executat de Giurgiu […] The…

- FOTO: ACS Tg. Mureș – CSU Alba Iulia, partida cu miza pentru locul intai in play-out De la ora 17.00, infruntare intre vecinele de ierarhie in play-out-ul Seriei 9, ACS Tg. Mureș și CS Universitatea Alba Iulia, aflate la egalitate de puncte, 27, dupa trei etape scurse din partea secunda a stagiunii…

- CSU Alba Iulia a pierdul meciul disputat astazi, pe terenul sintetic al Bazei Sportive „Unirea” din Cluj Napoca, scor 4-1 (2-1) cu penultima clasata in ierarhie, Sanatatea Cluj. CS Universitatea Alba Iulia a primit o corecție ”sanatoasa” in cea de-a doua etapa a playout-ului Seriei a 9-a din cadrul…

- Sanatatea Cluj – CSU Alba Iulia, in play-out | Studenții, atac la “virușii verzi” CS Universitatea Alba Iulia (locul 6, 24 de puncte), evolueaza maine, la ora 17.00, pe terenul sintetic al Bazei Sportive “Unirea” cu penultima clasata in ierarhie, Sanatatea Cluj (14 puncte), partida contand pentru etapa…

- Astazi, 1 aprtilie 2023, pe „Cetate”, in prima etapa din play-out-ul Seriei a IX-a a eșalonului terț, intalnirea dintre vecinele de ierarhie, CS Universitatea Alba Iulia și Viitorul Cluj a revenit studenților, la limita, prin reușita lui Gilyen (30), primul sau gol in eșalonul terț. Vizitatorii au…

- FOTO, LIVE-TEXT: CSU Alba Iulia – Viitorul Cluj, ora 17.00, pe “Cetate”, in play-out Azi, 1 aprilie, la ora 17.00, pe “Cetate”, in prima etapa din play-out-ul Seriei 9 a eșalonului terț, se disputa intalnirea dintre vecinele de ierarhie, CS Universitatea Alba Iulia (locul 7, 21 de puncte) și Viitorul…

- CSU Alba Iulia – Viitorul Cluj, sambata, ora 17.00, pe “Cetate”, in play-out Sambata, la ora 17.00, pe “Cetate”, in prima etapa din play-out-ul Seriei 9 a eșalonului terț, se disputa intalnirea dintre vecinele de ierarhie, CS Universitatea Alba Iulia (locul 7, 21 de puncte) și Viitorul Cluj (poziția…

- Dupa o pauza de mai bine de 3 luni, seria a 9-a din Liga III, in care se afla 4 formații din județul Alba, se reia cu ultimele 3 etape din sezonul regular. Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Universitatea Alba Iulia inca lupta pentru accederea in play-off, in timp ce CS Ocna Mureș este pe ultima…