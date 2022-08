Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 31 august 2022, in faza a II-a Cupei Romaniei, un nou derby „de Alba”, CS Ocna Mureș – Metalurgistul Cugir, de la ora 17.30. Sunt singurele reprezentante ale Albei ramase in Cupa Romaniei, pentru cugirenii fiind debutul, in vreme ce ocnamureșenii s-au calificat, pe „Cetate”, dupa o victorie…

- CSM Unirea Alba Iulia inca iși cauta antrenor principal, in perspectiva debutului eșalonului terț, sambata, 27 august 2022, la ora 18.00, in deplasare cu Sanatatea Cluj. La meciul din Cupa Romaniei, 1-3 pe “Cetate”, cu CS Ocna Mureș, banca tehnica a fost asigurat de trio-ul din stagiunea precedenta,…

- CSM Unirea Alba Iulia a pierdut pe „Cetate”, primul meci disputat dupa preluarea echipei de catre Primaria Municipiului Alba Iulia. In primul derby „de Alba” al sezonului 2022-2023, disputat sub privirile lui Adrian Vasai, fostul selecționer al naționalei Under 19, sibianul dorit pe banca tehnica a…

- Sambata, pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș | In deschiderea sezonului, derby “de Alba” in Cupa Romaniei Sambata, de la ora 17.30, pe “Cetate” se deschide sezonul fotbalistic cu un derby “de Alba” intre conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, divizionarele terțe ce vor…

- „Soda draga”, prima victorie, 2-1 la Viișoara | Meciul din Cupa Romaniei, cu Unirea Alba Iulia, amanat pe 20 august Partida din Cupa Romaniei, de pe “Cetate”, dintre conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș se va disputa sambata, 20 august, in loc de miercuri, 17 august. Invocand chestiuni…

- CS Ocna Mureș, de astazi pe mana lui Dan Roman | Nume grele pe lista de achiziții la “Soda draga” Din aceasta dupa-amiaza, CS Ocna Mureș intra pe mana noului antrenor principal, Dan Roman (36 de ani), staff-ul acestuia fiind format din Valentin Șandru (secund, sezonul precedent era trecut “in acte”…