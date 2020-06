SÂMBĂTA MORŢILOR 2020. Ce se duce la biserică pentru pomenirea morţilor SAMBATA MORTILOR 2020. Ce se duce la biserica pentru pomenirea mortilor In aceasta zi, gospodinele duc la biserica in amintirea unei persoane decedate preparate precum: coliva, un colac, o sticla de vin. Si, desigur, pomelnicul pe care sunt trecute numele celor plecati la Domnul si lumanari. Gospodinele mai pot duce si alte preparate precum placinte, branzeturi, friptura, sarmale, mere si alte fructe. Mult mai practic este sa se pregateasca pachetele de acasa si, la intoarcerea de la biserica, sa fie completate cu vin si coliva sfintite la slujba si sa fie impartite, cu lumanari aprinse,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

