Sâmbăta Mare: Cum vă pregătiți de Înviere Sambata Mare este dedicata ultimelor pregatiri pentru Pasti: sacrificarea mielului si prepararea mancarurilor din carne de miel, precum drob, bors de miel, stufat sau friptura. In Sambata Mare se praznuieste ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad pentru a ridica la viata vesnica pe cei adormiti. Iosif cel din Arimateea, coborand de pe cruce Sfantul trup al Domnului, l-a ingropat in mormant nou, punand o piatra mare la intrarea lui: “Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luand prea curat trupul Tau, cu giulgiu curat infașurandu-l și cu miresme, in mormant nou ingropandu-l, l-a pus”. Cuvantul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

