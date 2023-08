Stiri pe aceeasi tema

- Traficul la frontiera s-a dublat, in weekend, fata de perioada similara a anului trecut, anunta luni Politia de Frontiera, precizand ca peste 1.440.000 de persoane, cetateni romani si straini, au facut formalitatile de frontiera pe ambele sensuri de deplasare, potrivit news.ro”In acest weekend au…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 133.285 de persoane, dintre care 14.573 de cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…

- Zeci de cetateni straini au vrut sa intre ilegal in Romania. Bunuri de sute de mii de lei au fost ridicate la granita. Ieri, 19 iulie, Politia de Frontiera a anuntat ca prin punctele de intrare in Romania de la nivelul intregii tari formalitatile de control au efectuat atat pe sensul de intrare, cat…

- In data de 04.06.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 313.160 de persoane, cetateni romani si straini si peste 80.160 de mijloace de transport, pe ambele sensuri. Potrivit…

- Ungaria a pus in libertate in ultimele saptamani 777 de cetateni straini, in majoritate sarbi, ucraineni si romani, condamnati pentru trafic de persoane, a anuntat miercuri directia ungara pentru inchisori (BvOP).

- Ungaria a pus in libertate in ultimele saptamani 777 de cetateni straini, in majoritate sarbi, ucraineni si romani, condamnati pentru trafic de persoane, a anuntat miercuri directia ungara pentru inchisori (BvOP), in raspuns la o solicitare a agentiei Reuters.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II si Bors au depistat 143 de cetateni straini, proveniti din Siria, Irak, Egipt, Pakistan si Bangladesh, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria ascunsi in sase mijloace de transport. Dintre acestia, 64 au fost…

- In data de 14.05.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 206.800 de persoane, cetateni romani si straini si peste 48.400 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Potrivit unui…