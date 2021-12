Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile impuse de valul patru al pandemiei de Covid-19, dar și teama de a nu contacta virusul, i-a determinat pe buzoieni sa se prezinte intr-un numar foarte mare la centrele de vaccinare. Astfel, in week-end s-a inregistrat o prezența record in centrele de vaccinare din județ, iar numarul buzoienilor…

- Sfarșitul saptamanii vine cu un numar mai mic de cazuri noi comparativ cu zilele trecute. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 142 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și un caz de reinfectare. Pacienții au varste cuprinse intre 1 și 87 de ani. De asemenea, duminica, Direcția de Sanatate…

- Covid-19 a lovit Metalul la varf! Antrenorul principal Vali Stan și unul dintre secunzii sai și, totodata, finanțatorul Patrick Benga au fost testați pozitiv. Din pacate, cu forme care au necesitat internarea: Vali Stan, la Spitalul Municipal Rm. Sarat, iar Patrick Benga, la un spital din Capitala.…

- Dupa ce spitalul de la Nehoiu a fost declarat oficial unitate suport Covid-19, autoritațile buzoiene au decis ca este nevoie și ca Spitalul Municipal Ramnicu Sarat sa preia din nou pacienți infectați cu coronavirus, avand in vedere ca numarul cazurilor este in creștere și in județul Buzau. Aceasta masura…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus continua sa creasca la Buzau. Miercuri, Direcția de Sanatate Publica a raportat 209 cazuri noi de infectare și un caz de reinfectare cu virusul Sars-Cov-2. Pacienții au varste cuprinse intre 10 luni și 86 de ani. De asemenea, in ultimele 24 de ore…

- Pentru ca numarul buzoienilor confirmati cu noul coronavirus este din ce in ce mai mare, iar locuri la Sectia de Terapie Intensiva nu mai sunt nici la Spitalul Judetean Buzau, nici la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, singura solutie la care s-au gandit responsabilii Prefecturii a fost aceea de a trimite…

- O noua lista cu clasificarea țarilor in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID, adoptata joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, a intrat in vigoare duminica la ora 0.00. Cei vaccinați impotriva COVID-19 nu trebuie sa stea in carantina daca vin din zone aflate pe lista…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, au fost inregistrate 140 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și un caz de reinfectare, din totalul celor 780 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 2 ani și 85 de ani. Direcția de Sanatate Publica a raportat joi și șapte decese.…