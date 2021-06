Sâmbătă are loc Noaptea Muzeelor 2021 Sambata are loc Noaptea Muzeelor, un eveniment cu sute de momente unice, derulate in aproximativ 190 spații culturale din 73 localitați din toata Romania. Pe 12 iunie, marile orașe au pregatit zeci de de intervenții muzeale și artistice cu care publicul poate interacționa, de la expoziții și tururi ghidate, pana la concerte, spectacole, lecturi, proiecții, festivaluri, expuneri de realitate virtuala și instalații de arta. De asemenea, acestora li se adauga evenimente multiple organizate de instituții de cultura din orașelele, comunele și satele Romaniei, precum cele din Bran, Brad, Feldioara și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

