Sâmbătă a fost o zi de foc pentru salvamontiști: Au fost chemați la 33 de evenimente Salvamontistii anunta ca sambata a fost o ”zi de foc”, fiind chemati la 33 de evenimente. In urma accidentelor, 15 persoane au fost ranite si una a murit. ”Zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar foarte mare de evenimente. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 33 apeluri de urgenta prin care se solicita interventia serviciilor Salvamont”, a transmis, duminica, salvamont Romania. S-au inregistrat: 4 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov, cate trei pentru Salvamont Zarnesti si Salvamont Vatra Dornei, cate doua pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

