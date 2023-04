Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 aprilie, clubul Rebel Riders invita toți copilașii cu varste cuprinse intre 2 și 10 ani la evenimentul Motoiepuraș – Motovanatoarea oualor de Paște, in Parcul Central din Turda, incepand cu ora 12. „Mai mult decat atat, pentru a le face celor mici o zi plina de distracție, Rebel Riders…

- Liga Naționala de Rugby se reia la finele acestei saptamani intr-un nou format, cu cele 14 echipe inscrise la start imparțite in trei grupe valorice.Dupa rezultatele din sezonul precedent, Rugby Club Gura Humorului și CSM Bucovina Suceava se afla in grupa a III-a, iar in prima etapa se intalnesc ...

- Vineri, 31 martie, de la ora 6.00, va incepe sezonul de pescuit la Complexul de Agrement ”La Trei Lacuri” din Campia Turzii, administrat de Primaria din localitate. Recent, lacurile 1 și 3 ale Complexului au fost populate cu 1600 kg de crap, respectiv crap de 2-4 kilograme. Citește și: Complexul de…

- Vești bune pentru pescari. Au fost populate cu pește lacurile de la Complexul de Agrement “La Trei Lacuri” din Campia Turzii, iar in curand se va deschide sezonul. “????Fir intins! Am populat cu pește Complexul de Agrement „La Trei Lacuri” ????Ne pregatim pentru noul sezon de pescuit. Lacurile 1 și…

- Comitetul Executiv al AJF Cluj a aprobat in ședința de miercuri revenirea obligativitații ca echipele din liga a patra sa aiba o echipa de juniori. Echipa de juniori poate fi la nivelurile U-19, U-17 și U-15. De asemenea, a fost aprobata inscriere provizorie a echipelor FC Campia Turzii și ACS Transilvania…

- Clubul moto „Rebel Riders”, invita toți motocicliștii la deschiderea sezonului moto in Turda și Campia Turzii. Evenimentul va avea loc in data de 22 aprilie 2023, in Piața Republicii din Municipiul Turda. „Ne vom reintalni cu prieteni vechi, vom lega prietenii noi si vom pleca in parada in cele 2 municipii,…

- AFCS Progresul Calarași Garaorganizeaza selecție pentru copiii nascuți intre anii 2012-2016 pentru a completa lotul celor doua grupe de juniori, respectiv Grupa U-9 2014-2016 și Grupa U-11 2012-2014. Selecția va avea loc in timpul antrenamentelor, care se vor desfașura in luna februarie la Sala de Sport…

- Sambata, 21 ianuarie, incepand cu orele 18.00, in Sala Sporturilor ”Ioan Stanatiev” din Campia Turzii va avea loc meciul caritabil de fotbal ”Uniți pentru familia lui Adrian”. Acest meci caritabil a fost inițiat de fostul capitan al ISCT-ului, Marius Foro (”UNIC” capitan), iar la acesta vor participa…